/694615/محافظ-سوهاج-يترأس-اجتماع-اللجنة-العليا-لضبط-منظومة-العمران-وحوكمة-التراخيص

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري للجنة العليا لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمستشار الحسيني الجندي، والمستشار محمود زين، المستشارين القانونيين للمحافظة، والدكتور أحمد عطية المستشار الهندسي للمحافظة، وأعضاء اللجنة .

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تناول الاجتماع النظر في منح الموافقة على استئناف الأعمال للرخص التي تم الانتهاء من مراجعتها والتأكد من تلافيها لكافة الملاحظات، كما تم مناقشة أبرز المعوقات التي تعوق استئناف الأعمال لبقية التراخيص.

العمل على تذليل كافة العقبات

ووجه المحافظ أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بالعمل على تذليل كافة العقبات، وسرعة الانتهاء من فحص جميع التراخيص تمهيدا للسماح لها باستئناف الأعمال حال مطابقتها للاشتراطات .

تختص اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة

ويذكر أن اللجنة العليا لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص قد صدر قرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتشكيلها برئاسة نائب المحافظ، وتختص اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص، والرد على الاستفسارات المتعلقة بها، ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة، وتعقد اللجنة اجتماعها بصفة دورية كل أسبوع .