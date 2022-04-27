/694608/محافظ-الغربية-يتفقد-عمارات-الإسكان-الاجتماعي-وأعمال-الرصف-بطنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، بمتابعة عدد من المشروعات الجارية بمدينة طنطا، وذلك خلال جولة تفقدية لمتابعة أعمال إنشاء أول منطقة للعربات المتنقلة بالإستاد، إلى جانب تفقد أعمال رصف طريق شوبر وشارع حسن شحاتة بالعجيزي وإنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي بالعجيزي.

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الجولة بدأت بتفقد أعمال رصف شارع حسن شحاتة بمنطقة العجيزي والذي يعد أحد الطرق الرئيسية داخل حي أول طنطا ، كونه يربط بين منطقتي ميدان سعد زغلول والخادم، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع شوبر بطول ١ كم وعرض ١٦ متر، حيث وجه المحافظ بإجراء عدد من التعديلات على الطريق والتي ستسمح بزيادة مساحة الطريق ومحاذاته بالمرحلة الأولى من رصف الطريق.

أعمال إنشاء أول منطقة مخصصة لترخيص عربات الطعام المتنقلة

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء أول منطقة مخصصة لترخيص عربات الطعام المتنقلة، في منطقة كورنيش كوبري جيهان بطول 500 متر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ووضع حلول فعليه ومبتكرة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.

عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي

واختتمت الجولة بتفقد عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي والذي سيوفر سكناً حضارياً بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودي الدخل، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية ، حيث تابع المحافظ الانتهاء من بناء عدد ٦ عمارات تتكون كل عمارة منهم من (دور أرضي و ٩ أدوار علوية) بإجمالي ٤٨٠ وحدة سكنية مقامة على مساحة ٢.٣ فدان، وجاري البدء في أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية، ووصلت نسبة الأعمال إلى 72 %.

رافق المحافظ خلال جولته أشرف حسن رئيس حي أول طنطا والأستاذ ممدوح النجار.