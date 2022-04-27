/694618/عميلة-بنك-الإسكندرية-من-الصعيد-مش-ممكن-يكون-مصرف-وآخر-الـ-Atm-لاتعمل

اشتكي عملاء بنك الإسكندرية من الخدمات التى يوفرها البنك سواء التعاملات اليومية من خلال السحب من ماكينات ATM أو التعامل داخل فروع بنك الإسكندرية على مستوى الجمهورية ويرصد دوت الخليج شكوى عملاء بنك الإسكندرية في السطور التالية.

شكاوي عملاء بنك الإسكندرية قال أحد عملاء بنك الإسكندرية في شكواه على صفحة المصرف الرئيسية على موقع "فيسبوك"، :"تعطل ماكينات ATM على مدار اليوم وأكثر ولايتمكن من سحب أمواله". وتابعت آخر من محافظة المنيا انتقادها لأداء البنك بشكل عام.

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