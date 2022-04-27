/694614/الإفراج-عن- حسام-مؤنس-وخالد-يوسفهيتسحر-مع-أحبابه-النهاردة

كشف المخرج خالد يوسف، عن خروج حسام مؤنس اليوم الأربعاء فى ضوء القرارات الأخيرة بالإفراج عن الشباب المحبوسين قائلا:" حسام مؤنس هيتسحر مع حبايبه النهاردة".

دوت الخليج

جاء ذلك فى تصريحات له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، وذلك بعد ساعات من إفطار الأسرة المصرية الذى أصدر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة قرارات بشأن خارطة طريقة المرحلة المقبلة، والتأكيد على أن مصر وطن يتسع للجميع دون تميز مع الدعوة لحور سياسى يضم جميع الأحزاب خلال الفترة المقبلة.

الإفراج عن حسام مؤنس ..وخالد يوسف:"هيتسحر مع أحبابه النهاردة"

يشار إلى أن حسام مؤنس كان متهم ضم القضية رقم 957 لسنة 2021 المعروفة إعلاميًا باسم خلية الأمل والتي أصدرت محكمة جنح مصر القديمة، قرارات فيها بمعاقبة زياد العليمي بالسجن مع الشغل 5 سنوات، وهشام فؤاد وحسام مؤنس 4 سنوات مع الشغل وتغريم كل المتهمين 500 جنية.