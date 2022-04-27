السكة الحديد تستعد للعيد بقطارات إضافية.. وتوضح قواعد حجز التذاكر

تستعد هيئة السكة الحديد لعيد الفطر المبارك، ونظمت قواعد حجز القطارات الإضافية التى دفعت بها للعمل خلال العيد بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية، حيث أكد مسئولو السكة الحديد على توافر تذاكر العيد.

وتقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل 116 قطارا إضافيا "مكيف وعادى" طوال فترة التشغيل خلا عيد الفطر من 25 إبريل حتى 11 مايو المقبل بواقع 64 قطارا مكيفا و52 قطارا عاديا تيسيرا على جمهور الركاب وأهالي الصعيد بمناسبة عيد الفطر المبارك.

والقطارات الإضافية المقرر بياناتها كالآتي:

أولا: القطارات الثالثة المكيفة

تشغيل قطارات إضافية جديدة خلال الفترة من 25/4/2022 إلى 11/5/2022 بعدد (4) قطار ثالثه مكيفة يوميا خلال هذه الفترة وهي كالتالي:

• قطار 1938 ثالثة مكيفة جديد القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:40 يعمل يوميا خلال الفترة من 25/4/2022 إلى 10/5/2022

• قطار 1939 ثالثة مكيفة جديد أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:45 يعمل يوميا خلال الفترة من 26/4/2022 إلى 11/5/2022.

• قطار 1942 ثالثة مكيفة جديد القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 55:16 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 10/5/2022

• قطار 1943 ثالثة مكيفة جديد أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 00:20 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022

• قطار 1940 ثالثة مكيفة جديد الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:20 يعمل يومى28و30/5/2022 فقط على ان يقوم من القاهرة يوم 30/5/2022

• قطار 1941 ثالثة مكيفة جديد أسوان / الإسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 23:55 يعمل يومى 29/4/2022 و5/5/2022 فقط على ان ينتهى يوم 29/4 بمحطة القاهرة

ثانيا: قطارات ذات تهويه ديناميكية

تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 11/5/2022 بعدد (4) قطارات تهوية ديناميكية يوميا خلال هذه الفترة وهي كالتالي:

• قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:15 يعمل يوميا خلال الفترة من 27/4/2022 إلى 10/5/2022

• قطار 2203 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022

• قطار 2204 تهوية ديناميكية القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يعمل يوميا خلال الفترة من ليلة 28/4/2022 إلى ليلة 11/5/2022

• قطار 2205 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 10:00 يعمل يوميا خلال الفترة من 28/4/2022 إلى 11/5/2022

وبذلك يكون قد تم اضافة عدد 64 قطارا مكيفا و52 قطار تهوية ديناميكية بإجمالى 116 قطارا.

رابعاً: قواعد حجز التذاكر خلال تلك الفترة

• يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية الموضحة بعالية قبل السفر بــ24 ساعة.

• يتم الحجز علي قطارات 88 و2008 و934 من محطات الإسكندرية وسيدي جابر وطنطا بالإضافة لمحطتي القاهرة والجيزة .

• صرف عدد 4 تذاكر فقط من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

• وقف حجز المجموعات خلال فترة تشعيل العيد.