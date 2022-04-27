التربية والتعليم: بدء قبول دفعة من مدرسي العملي الحاصلين على معهد فني

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، يفيد بموافقة كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان بفتح التقدم لقبول دفعة جديدة من مدرسي العملي الحاصلين علي معهد فني صناعي أو دراسات تكميلية ويمارسون عملهم كمدرس عملي أكثر من ثلاث سنوات وعلي رأس العمل حاليا.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، إنه لم يرد التقدم للحصول علي بكالوريوس تعليم صناعي في التخصص وعلي من يرغب التقدم بأوراقه للكلية في خلال شهر، حيث أن الدراسة في الفصل الدراسي التمهيدي تبدأ خلال يونيو - يوليو 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن التخصصات الموجودة بالكلية هي (تكنولوجيا السيارات والإجراءات - تكنولوجيا الإنتاج- تكنولوجيا التبريد والتكييف- تكنولوجيا الإلكترونيات - تكنولوجيا الكهرباء)

وحددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة التقدم للحصول علي بكالوريوس تعليم صناعي وهي كالتالي:-

- أصل شهادة المعهد أو الدراسات.

- بيان حالة وظيفية.

- خطاب يفيد بأن المتقدم علي رأس العمل.

- أصل شهادة الميلاد.

- أصل شهادة الخدمة العسكرية.

-6 صور شخصية.