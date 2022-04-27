الأرصاد تحذر من منخفض حراري يوم الجمعة القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تأثر البلاد بمنخفض حراري، يوم الجمعة الموافق 29 إبريل 2022، يصاحبه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق وانخفاض نسب الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة

حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية ويتجاوز جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

طقس قنا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى 37 درجة أخبار الأقصر اليوم.. مواطن يذبح قريبه أمام الأهالي ثأرا لأبيه بإسنا هيئة الأرصاد تعلن مفاجأة مدوية بشأن طقس الغد

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية .

ويعمل نشاط الرياح الجنوبية الغربية الى تدنى مستوى الرطوبة.

حالة الطقس المتوقعة

وسرعان ما تنخفض الحرارة يوم السبت لتسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى وإن ظلت شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.