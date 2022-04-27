أبو الغيط يدين الاشتباكات المسلحة وأعمال العنف في دارفور

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة الكرنيك في غرب دارفور على خلفية نزاعات ذات خلفية قبلية راح ضحيتها أكثر من مائتي قتيل ومصاب، معربًا عن خالص التعازي لأهالي الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى. ودعا أبو الغيط - في بيان اليوم الأربعاء - جميع الأطراف إلى وقف العنف بشكل فوري والتحلي بضبط النفس الكامل، وتجنب استخدام العنف لحل أي مسائل عالقة فيما بين الأشقاء. وشدد أبو الغيط، على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لحل الأزمة السياسية الحالية التي تعاني منها البلاد، مؤكدًا ثقته في أن الانفراجة السياسية ستساعد بقوة في استقرار الأوضاع الأمنية في السودان.

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