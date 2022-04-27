رئيس الأسقفية يشارك فى احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - شارك دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، فى احتفالية ليلة القدر التى نظمتها وزارة الأوقاف اليوم، لتكريم حفظة القرآن الكريم وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.





من جانبه أعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بالمشاركة فى تلك الاحتفالية مع كبار رجال الدولة والقيادات الإسلامية مؤكدا على تقديره للعلاقات التى تجمعه بكليهما. وقال فى بيان له: "انتهز هذه الفرصة لأقدم الشكر لرئيس الجمهورية على الطفرة الهائلة فى مجال التنمية لاسيما مشروع حياة كريمة لتنمية الريف المصرى بالإضافة لحرص الرئيس على قيم المواطنة وحقوق الإنسان". وقال رئيس الأساقفة إن المشاركة فى تلك الاحتفالية فرصة لتهنئة الأخوة المسلمين بحلول ليلة القدر أقدس أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله على مصر بالخير والبركة.

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