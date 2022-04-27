/694609/خلال-صالون-التنسيقية-رئيس-دينية-الشيوخ-بيت-العائلة-المصرية-صمام-أمان-للحفاظ-على-هوية-الشرائع

قال النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب السابق، إن بيت العائلة المصرية له دور كبير في عملية التنوير والتثقيف والتوعوية.

دوت الخليج

خلال صالون التنسيقية.. رئيس "دينية الشيوخ": بيت العائلة المصرية صمام أمان للحفاظ على هوية الشرائع

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «كيف ينجح بيت العائلة المصرية في التعبير عن واقع المواطنة وتعزيز قبول الآخر؟».

وأضاف عامر، أنه هناك تحديات تواجه العالم ومصر قطعا، وهنا يتعظم دور بيت العائلة المصرية لأنه يمثل كل المصريين وله دور كبير في الحفاظ على الهوية المصرية .

وأوضح عامر، أنه هناك من كانوا يريدون أن يذهبوا بالعالم إلى منطقة اللادين، وهذا أمر مغرض ومرفوض ونتيجته تفكك المجتمع ومن هنا يأتي دور بيت العائلة المصرية للحفاظ على هوية شرائع بيت العائلة المصرية وهي في نفسها هوية مصر التي يجيب كلنا أن نعمل من اجل الحفاظ عليها .

وطالب عامر، بإعادة النظر في هيكل بيت العائلة المصرية، وأن تكون هناك ميزانية من الدولة لبيت العائلة المصرية ويكون له فروع حتى يقدم استراتيجيات بناء على احتياجات ومتطلبات المناطق المختلفة، فلابد من رصد هذه المتطلبات والاشتباك معها لحلها إن كانت تتضمن بعض المشاكل.

أدارت الحوار نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كل من: يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب السابق، ومحمد السيد سلامة نصر، الأستاذ بجامعة الأزهر، والأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير منسق عام بيت العائلة المصرية ومن أعضاء التنسيقية: النائبة مرثا محروس والنائب عماد خليل ونيفين إسكندر ونور الشيخ.