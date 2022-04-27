/694603/مرور-الأقصر-ينجح-في-ضبط-سيارة-مبلغ-عن-سرقتها-في-الجيزة
نجح رجال وحدة مرور إسنا جنوب محافظة الأقصر فى ضبط سيارة مبلغ بسرقتها من محافظة الجيزة يستقلها 3 أشخاص ومحملة بعدد من رؤوس الماشية، وذلك بنطاق قرية القرية التابعة لدائرة مركز ومدينة إسنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.
دوت الخليج
وكان اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من العميد ضياء ماهر مدير إدارة مرور الأقصر، يفيد باشتباه النقيب عبد العزيز هاشم من قوة وحدة مرور إسنا وبمعاونة الأمين محمود جمعة، وأحمد محمود البي القوة المرافقة له، أثناء عملهم بسيارة نقل ماركة أسيوزو تحمل رقم " ف.س -1497" يستقلها 3 أشخاص مقيمين بدائرة المركز ومحملة بعدد من رؤوس الماشية.
تبين أن سيارة مبلغ بسرقتها من قسم شرطة السادس من أكتوبر
وتم التعامل مع السيارة وتبين أن الأرقام غير مدرجة على قاعدة بيانات المرور، وبالكشف عن السيارة تبين أن سيارة مبلغ بسرقتها من قسم شرطة السادس من أكتوبر التابع لمحافظة الجيزة، وبالكشف عن سائق السيارة ومستقليها تبين أنهم مقيمين بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم ضبط السيارة والتحفظ عليها بمركز شرطة إسنا.
وتم تحرير المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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