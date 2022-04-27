/694602/محافظ-بني-سويف-يواصل-اللقاءات-اليومية-مع-المواطنين-لحل-شكواهم

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح مغذى الشناوية بمركز ناصر، لحل مشكلة نقص مياه الري وعدم وصولها لنهايات فرع ترعة الشناوية 2، مكلفا وكيل وزارة الري ورئيس الوحدة المحلية بمتابعة تنفيذ الإجراءات والخطوات المطلوبة لضمان وصول المياه والتأكد من وصول المياه لنهايات الترع في فترة المناوبة.

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جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح بالمواطنين ، والذي يعقده المحافظ بشكل مستمر للاستماع عن قرب لشكاوى ومطالب المواطنين ،والتوجيه بحلها في إطار المتاح من إمكانات ووفق القانون ،بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيون المعنيون حيث حضر لقاء اليوم : المهندس نصر بركات البلاصى وكيل وزارة الموارد المائية والري، الأستاذ على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ، الأستاذة مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة

تنفيذ الحلول الممكنة بأسرع وقت

حيث استمع المحافظ لشكوى المواطنين فيما يتعلق بعطل المغذي الذي يتسبب في تأخر وصول مياه الري لأراضيهم ، مؤكدا لهم أنه تابع شكواهم مع مسئولي الري لسرعة تنفيذ الحلول الممكنة بأسرع وقت والذي أسفر عن طرح الحلول اليوم وخطة والبرنامج الزمني للتنفيذ

سيتم خلال أسبوع أعمال إصلاح وصيانة لبعض المضخات وطلمبات الرفع بمغذي الري

من جانبه أكد وكيل الري، أنه وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، سيتم خلال أسبوع أعمال إصلاح وصيانة لبعض المضخات وطلمبات الرفع بمغذي الري ، وذلك كحل عاجل ومؤقت للمشكلة ، وذلك لحين الانتهاء من الحل الجذري والنهائي ،والذي يتضمن إحلال وتجديد بشكل كامل للمغذي، وقد تمت الترسية على الهيئة العربية للتصنيع والتي ستقوم بإعداد التصميمات المطلوبة للمشروع ، تمهيداً لطرح الأعمال للبدء في تنفيذها والتي من المقرر أن تستغرق من 6 إلى 12 شهراً