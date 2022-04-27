/694599/وكيل-الشيوخ-رسائل-الرئيس-السيسي-خارطة-طريق-للدولة-المصريه-ترسم-معالم-الجمهورية-الجديدة

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ، أن رسائل و قرارات الرئيس السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصريه، هو بمثابة خارطه طريق جديدة ترسم معالم الطريق للجمهوريه الجديده، التي يتبني مشروعها الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانها ستكون لها اثار ونتائج بالغة الاهميه علي كافة المناحي السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه ، وستؤتي ثمارها في المستقبل الجديد الذي طالما حلمنا به.

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