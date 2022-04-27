/694595/حبس-مرتضى-منصور-سنتين-وتغريمه-20-الف-جنيه-بتهمة-سب-وقذف-الخطيب

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة، وتغريمه ١٠ ألاف جنيه، وكفالة ١٠ ألاف جنيه، في كل دعوة من الدعوتين المقامتين من محمود الخطيب، يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن النادي الأهلي عن تفاصيل الحكم خلال بيان رسمي نشره الموقع الرسمي جاء كالتالي : “قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك سنتين في القضيتين اللتين رفعهما الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بعد قيام الأول بالتجاوز والسب والقذف عبر وسائل الإعلام”.

حبس مرتضى منصور سنتين وتغريمه 20 الف جنيه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب

وتابع البيان : “وكان محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي قد أقام الدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية والقضية رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية وقضت المحكمة اليوم بحبس المتهم سنة في كل قضية وتغريمة عشرة آلاف جنيه ودفع تعويض مؤقت للكابتن محمود الخطيب قدره عشرة آلاف جنيه”.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الزمالك

جولة الـ18 الزمالك وإنبي يوم الثلاثاء 10 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ19 الزمالك وطلائع الجيش يوم الثلاثاء 17 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.

قائمة الزمالك

وجاءت القائمة كالتالي: في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية.

في خط الدفاع: محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح وحازم إمام.

في الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف إبراهيم أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني ورزاق سيسيه وسيد محمد عبد الله.

في خط الهجوم: عمر السعيد وسيف الجزيري.

وحقق فريق الزمالك التعادل أمام فاركو في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري المصري.

تشكيل الزمالك ضد فاركو في الدوري

ويضم التشكيل كل من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله خط الهجوم: عمر السعيد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمد أشرف " روقا" وإمام عاشور ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأيمن حفني وسيف الدين الجزيري.