/694605/عميلة-بنك-القاهرة-في-حيرة-بابا-اتوفي-وكان-ساحب-قرض

تسائلت عميلة بنك القاهرة عن كيفية تصرفها بعد وفاة والدها الذي سحب قرض بنك القاهرة والمصرف يرغب في أن يدفع الضامن والضامن لا يمتلك أموال. لذا يوضح دوت الخليج كيف يمكن التصرف في هذه الحالة.

بنك القاهرة

أوضح بنك القاهرة إنه يتم التأمين على حياة عملاء البنك الحاصلين على تسهيلات إئتمانية بالتجزئة المصرفية ضد مخاطر الوفاة الطبيعية أو حوادث في حدود الرصيد المدين في تاريخ الوفاة. (تم إبرام وتوقيع العقد مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي بتاريخ 12/10/2009 ومازال العقد قائم ويجدد سنوياً )

وتابع: "يرجى العلم انه متاح إمكانية قبول سداد الورثة للمديونيات القائمة للعملاء المتوفين في حساب ٤٠٩ بعد إصدار طابعة الحساب إلى إدارة التأمين على أن يتم تجميد المبلغ المودع في حساب ٤٠٩ موضح اً به سبب التجميد وإعطائھم مخالصة لاستكمال إجراءات المعاش لحين ورود التعويض من شركة التأمين على أن يتم رد التعويض لمن قام بإيداع المبالغ بھذا الحساب".