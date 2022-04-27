وكيل صحة الشرقية يشارك فى توزيع ملابس العيد على الأطفال كريمى النسب

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى توزيع ملابس العيد والهدايا على الأطفال كريمى النسب، بمركز إيواء الأطفال المعثور عليهم بالحى الحادى عشر بمدينة العاشر من رمضان، وأطمأن وكيل الوزارة على الرعاية المتميزة للأطفال بالمركز، وعدم وجود أى معوقات تؤثر على تقديم الخدمة لهم، مقدماً الشكر لجميع القائمين على هذا العمل، ومؤكدا على دورهم الهام فى رعاية وتربية هؤلاء الأبناء، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، من أجل إنشاء مواطن صالح ينفع نفسه ومن ثم المجتمع الذى يعيش فيه.





كما تفقد وكيل الوزارة عمل منظومة كاميرات المراقبة، والتى تم إضافتها مؤخراً بالمركز، لضمان سلامة المنشأة من الداخل والخارج، ودعم منظومة الأمن، حفاظاً على أبنائنا وبناتنا الأطفال بالمركز، كما تفقد التجهيزات الحديثة بالدور الأرضى بعد تخصيص وحدة طبية للأطفال به، مزودة بمعمل وعيادة طوارئ، بتكلفة تقديرية بلغت 300 ألف جنيه. يذكر أنه تم نقل الأطفال بدور الإيواء بكفر صقر وفاقوس، إلى مركز الإيواء الجديد، بالحى الحادى عشر بمدينة العاشر من رمضان، منذ شهر تقريباً، بعد إنشاؤه وتجهيزه بتكلفة تقديرية بلغت 8.5 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية، على ثلاثة أدوار، على مساحة 2000م2، ليسع 150 طفل، ويشمل غرف للنوم، وغرف للمعيشة، وغرف للترفيه مزودة بألعاب للأطفال، وغرف لتحضير الرضعات، وغرف للملابس، والمطبخ، والمغسلة، هذا بالإضافة لغرف للإقامة المنفردة للأطفال حال وجود نزلات برد أو خلافه. جاء ذلك فى إطار حرص الدولة على الاهتمام برعاية أبنائنا الأطفال والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتعليمات وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتزامناً مع أعياد الربيع وقرب حلول عيد الفطر المبارك أعادة علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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