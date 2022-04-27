عاجل- الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة والظواهر الجوية غدا الخميس

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على كل الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شرقية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

الاسكندرية 27 22

وادى النطرون 32 22

طنطا 31 21

شبين الكوم 31 21

دمنهور 30 22

بلطيم 26 21

مطروح 28 23

السلوم 28 23

سيوة 34 24

بورسعيد 25 20

دمياط 26 21

الزقازيق 32 22

المنصورة 31 22

الاسماعيلية 32 22

السويس 32 22

العريش 24 18

رفح 23 21

رأس سدر 30 21

نخل 30 20

نويبع 34 21

طابا 32 20

كاترين 29 18

الطور 34 19

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 33 24

مرسى علم 34 25

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 24

المنيا 36 23

أسيوط 35 23

سوهاج 37 24

قنا 37 23

الأقصر 38 24

أسوان 38 25

ادفو 39 24

أبوسمبل 37 24

الوادى الجديد 38 25

شلاتين 30 21

ابو رماد 31 22

حلايب 27 21

رأس حدربة 26 21

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