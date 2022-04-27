/694592/مصر-الحديثة-مبادرة-الرئيس-تؤكد-أن-مصر-تتسع-للجميع-والقرارات-الاقتصادية-جاءت-فى-الوقت-المناسب

أكد الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، تأييد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلن عنها خلال إفطار الأسرة المصرية بأن "مصر تتسع للجميع " ، وضرورة عقد حوارا وطنيا بين مختلف الأطياف والتيارات السياسية والوطنية ليكون ذلك بمثابة خطوة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، لتحقيق النهضة السياسية والاقتصادية غير المسبوقة التى نتمناها جميعا لوطننا.

دوت الخليج

مبادرة الرئيس تؤكد أن مصر تتسع للجميع والقرارات الاقتصادية جاءت فى الوقت المناسب

وقال دعبس، خلال بيان له، أن إعلان الرئيس لمبادرة الحوار السياسي مع كافة القوي السياسية هو لم شمل القوى الوطنية للاتحاد والاصطفاف الوطني لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والعالم بأكلمه، موضحا بأن هناك أزمة حقيقة تواجه جميع دول العالم وهو ما يشدد علي ضرورة هذا الإصطفاف لموجهة هذه الأزمات والعبور بالوطن إلي بر الأمان مؤكدا بأن الوطن يتسع لآراء الجميع حتي لو كان هناك إختلافات طالما كانت تصب في مصلحة الوطن وعلي ارضية وطنية.

وأعلن رئيس حزب مصر الحديثة، دعمه وتأييده الكامل لكافة القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مشيدا بالتكليفات التي وجَّهها الرئيس والتي جاءت فى الوقت المناسب وشملت طرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية وتوطين ودعم الصناعات الوطنية للاعتماد علي المنتج المحلي واستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات، ووضع خطة معلنة وواضحة والإعلان عنها خلال مؤتمر صحفى عالمى ليكون رسالة للعالم كله ، وللمستثمر الأجنبى والمصرى على حد سواء بأننا نملك آليات وخطط لجذب رؤوس الأموال.

وأشار رئيس حزب مصر الحديثة، إلي أن حوار الرئيس اتسم بالشفافية والوضوح وهذا يدل علي أن القيادة السياسية تسعي دائماً للتواصل مع كافة فئات الشعب المصري واطلاعهم بكل شفافية على كافة المستجدات على الساحة المصرية لإطلاعهم علي حجم التحديات التي تواجهها الدولة.