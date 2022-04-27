/694584/الكرملين-وقف-الغاز-هو-رد-على-خطوات-غير-ودية-ضد-روسيا

أكدت الرئاسة الروسية ( الكرملين)، فى تصريحات صحفية لها اليوم الأربعاء بثتها قناة سكاى نيوز، على أن روسيا هى جهة موثوق بها فى تصدير الطاقة ولا تمارس سياسة الابتزاز.

الكرملين: وقف الغاز هو رد على خطوات غير ودية ضد روسيا

وشددت الرئاسة الروسية على أن وقف الغاز هو رد على الخطوات الغير ودية ضد روسيا، مضيفة أن مستوردى الطاقة الروسية تم إبلاغهم بالشروط الجديدة للدفع قبل وقت كاف.

ورفضت الرئاسة الروسية الإفصاح عن عدد الدول التى وافقت على شراء الغاز بعملة الروبل، مصرحة أنه تم تدمير مخازن لأسلحة غربية تلقتها أوكرانيا مؤخرا.

أخر مستجدات الأزمة الروسية-الأوكرانية

جدير بالذكر أن رئيس وزراء أوكرانيا كان قد صرح اليوم الأربعاء أن خطة التعافى الشاملة من الحرب الروسية والعملية العسكرية الروسية فى الأراضى الأوكرانيا التى بدأت منذ 24 فبراير الماضى سوف تتكلف نحو 600 مليار جنية.

ومن جانبه كان رئيس وزراء بريطانيا جونسون قد علق اليوم الأربعاء على قرار روسيا بحظر 287 نائبا بريطانيا لأراضيها، قائلا يجب على النواب البريطانيين الذين فرضت روسيا عليهم عقوبات أن يعتبروا هذا القرار هو وسام شرف لهم.

وكانت أوكرانيا قد قامت اليوم الأربعاء بنفى أن تكون الضربة العسكرية الروسية فى منطقة زاباروجيا استهدفت مخزنا للأسلحة الغربية.

ومن جانبها كانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت لندن من تحريض كييف على ضرب الأراضى الروسية بالرد، مؤكدة على أن أوكرانيا فقدت السيطرة على كامل منطقة خيرسون وبعض الأجزاء من ثلاث مناطق أخرى.