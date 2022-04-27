/694582/مسلسل--في-بيتنا-روبوت-2-الحلقة-25-زومبا-تتنمر-على-سارة

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 25، شهدت تأثرا بمشاهدة مسلسل لعبة نيوتن للفنانة منى زكي ومحمد ممدوح، والتي حاولت فيه السفر للولايات المتحدة حتى يحصل طفلها على الجنسية الأمريكية مثل المسلسل.

لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيها وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 25

تمحورت الحلقة 25 من المسلسل، بتأثر سارة بمسلسل لعبة نيوتن، وتريد أن تنفذ أحداث المسلسل بحذافيره، لتتصل سارة بزوجها يوسف، وتبدأ إجراءات لحصول على تأشيرة الذهاب إلى أمريكا من خلال ارتداء ملابس واسعة، وأيضًا من خلال ذهابها لمكتب الجوازات يدور حوار كوميدي بينها وبين زومبا التي تشعر بالغضب لأنها سارة ملابسها وقالت لها “قلودة”، لتُسكتها سارة وتخبرها أنها تشعر بالخوف من اكتشاف أنها حامل وتؤكد زومبا على كلامها، ولكن ترفض سارة الاعتراف وتخبرها أنها ارتدت ملابس واسعة، وأن بطنها لن تظهر من الملابس لكن زومبا تخبرها أن “مناخيرها المفلطحة” ستكشف ما تريد أن تخبيه.

وفي نفس الوقت، يقطع يوسف حديثهم ويتصل ليطمئن على سارة، التي تخبره أنها تشعر بالخوف من كشف حملها، فيخبرها أن سيتم كشفها بسبب “مناخيرها المفرشحة” فتصرخ سارة وتطلب وقف التنمر عليها وتنتهي الحلقة.

قصة مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل الزواج في فترة الحمل.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

ومن الجدير بالذكر، أن يعرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني على شبكة قنوات الحياة الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1 صباحًا و10 صباحًا في اليوم التالى، كما يتم عرض المسلسل على منصة “WATCH IT”، كما ينطلق عرضه أيضًا على قناة CBC في تمام الساعة 6:20 دقيقة مساءً، وقناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا اليوم التالي.