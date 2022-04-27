الرئيس السيسى يفتتح مسجد سيدنا الحسين بعد تجديده (صور)

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للأمام الحسين.

دوت الخليج الرئيس السيسى يفتتح مسجد سيدنا الحسين تجديده وشارك الرئيس السيسي، في الافتتاح السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند يرافقه الأمراء من اشقائه وأنجاله، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك مفضل محمد حسن ممثل السلطان بمصر".

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