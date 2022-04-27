عاجل.. أول بيان من الصحة بشأن حادث أتوبيس جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 25 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس، الذى وقع صباح اليوم الأربعاء، على الطريق الدولى المؤدى إلى مدينة شرم الشيخ، حيث وقع الحادث قبل المدينة بـ 15 كيلو مترًا، بمحافظة جنوب سيناء.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن سيارات الإسعاف قامت بنقل حالتى الوفاة والإصابات والتى بلغ عددها 43 إصابة، إلى مستشفى شرم الشيخ الشيخ الدولى، لتلقى الرعاية الطبية. ولفت إلى خروج 6 حالات بعد استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن باقى الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، مؤكدًا تلقى المصابين جميع الخدمات الطبية والإسعافية اللازمة، وتوافر المستلزمات الطبية وأكياس الدم من جميع فصائل بالمستشفى. ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة بمحافظة جنوب سيناء، أن جميع المصابين تلقوا الرعاية الطبية حيث تم إجراء الفحوصات والإشاعات الطبية اللازمة فور وصولهم للمستشفى، مع تلقى الرعاية الصحية بشكل دورى، لافتا إلى أن جميع الحالات المصابة سيتم خروجهم من المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية.

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