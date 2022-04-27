آخر موعد للتقديم فى برنامج سفراء التكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - ويهدف البرنامج إلى إعداد مجموعة متميزة من سفراء التكنولوجيا والمتخصصين والمدربين المحترفين لتنفيذ برامج المعهد بفروعه المختلفة وفقا لأعلى مستويات الجودة وتماشيا مع أحدث التقنيات التكنولوجية.

وينظم التدريب عبر الإنترنت فى أيام العطلة الأسبوعية (من الجمعة إلى الأحد) بالإضافة إلى عدد من المحاضرات المسائية، ويقوم بالتدريس مدربون معتمدون. ويلتزم المتدرب بالتفرغ التام أثناء فترات التدريب المخططة ووفقا لجدول التدريب للبرنامج.

ويشترط على المتقدم أن يكون من خريجى إحدى الجامعات المصرية، ولديه خبرة فى تنفيذ البرامج باستخدام لغة Python، وخبرة فى مجال التدريب التكنولوجى، أو أن يكون من أعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات المصرية. ويفضل أن يكون المتقدم من خريجى برامج المعهد فى نفس التخصص أو تخصصات مشابهة، وأن يكون متقنا لمهارات اللغة الإنجليزية، ولديه خبرة فى مجال العمل الحر.

وأوضح معهد تكنولوجيا المعلومات أن آخر موعد للتقديم يوم 7 مايو، وللتقديم يرجى الضغط هنا.