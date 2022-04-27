جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ المنيا، فى بيان اليوم الأربعاء، تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، مشددا على التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين وكل الجهات المعنية؛ لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ؛ ومصادرة أى كميات من الأقماح، يتم ضبطها خارج الإطار القانونى لتداول القمح.
ووجه المحافظ؛ بضرورة التأكد من الالتزام بكل الضوابط، التى أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح؛ واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.
وأضاف المحافظ؛ أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم؛ لافتا إلى أن عمليات التوريد تسير بدون أية مشاكل ودون عقبات، وهناك تقارير متابعة من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توريد 803 آلاف طن قمح فى 44 مركزا بقرى ومدن المنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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