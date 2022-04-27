تحصين 105.9 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - وأضاف غنيم عقب إطلاعه اليوم الأربعاء على تقرير الدكتور عصام يحيى مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة - أنه تم تحصين 93 ألفا و381 من الأبقار و10 آلاف و185 من الجاموس، و1530من الأغنام والماعز.

وأكد استمرار أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكل القرى من خلال أكثر من 80 لجنة بالوحدات البيطرية على مستوى كل المراكز، موضحا أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية مع حشد جهود المجتمع المدنى بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.