/694578/المصرية-للاتصالات-توفر-دفع-الزكاة-مع-WE-Pay-في-رمضان-مضمونة

وفرت المصرية للاتصالات إمكانية دفع الزكاة مع WE Pay في رمضان تحت شعار "رمضان هو فرحتنا" خاصة أن الكثير من المواطنين حاليًا أصبح يفضل التعاملات الإلكترونية. لذا يقدم دوت الخليج جميع تفاصيل الاشتراك في WE Pay في رمضان من المصرية للاتصالات لدفع المصريين زكاتهم قبل انتهاء شهر رمضان المبارك. شروط WE Pay في رمضان من المصرية للاتصالات العرض متاح لجميع عملاء (أنظمة الدفع المسبق والفاتورة وخطوط الداتا الحاليين والجدد).

الباقات المجانية لا تجدد ومدة صلاحيتها 24 ساعة فقط.

الميجابايتس المتبقية لا ترحل.

بعد استهلاك 100% من الباقة تكون المحاسبة خارج الباقة علي حسب نظام الخط وطبقاً للباقة الأساسية.

تطبق الشروط والأحكام الخاصة بباقات NITRO الاشتراك في WE Pay المصرية للاتصالات للاشتراك بالخدمة زور أقرب فرع دلوقتي و حمل تطبيق WE Pay EG

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصرية للاتصالات توفر دفع الزكاة مع WE Pay في رمضان.. "مضمونة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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