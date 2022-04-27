كانوا رايحين يشتروا لبس العيد.. تفاصيل مصرع سيدة ونجلتها صدمتهما سيارة بالدقهلية

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‎لقيت سيدة وابنتها مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر ‎ دهسهما بواسطة سيارة مسرعة أثناء عبور طريق "بلقاس-جمصة" في محافظة الدقهلية وفرت هاربة.

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز بلقاس من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث على طريق جمصة أمام قرية الزرقة التابعة لدائرة المركز ‎ علي الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص تبين مصرع سيدة تدعى هدى أبو المعاطي وابنتها منى جمال من قرية الزهراء التابعة لمركز بلقاس، حيث كانوا عائدين من عزاء بدمياط، وأثناء عبورهما الطريق أمام قرية الزرقة صدمتهما سيارة مسرعه وفرت هاربة وتم نقلهما إلى مستشفى بلقاس.

تفاصيل مصرع سيدة وابنتها

كشف أحد الشهود العيان تفاصيل مصرع سيدة وابنتها، صدمتهما سيارة مسرعة على طريق المنصورة - جمصة أمام قرية الرزقة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية وقال أحد شهود العيان علي الحادثة إن السيدة كانت تسير مع ابنتها أمام القرية، لشراء ملابس العيد ولكن عربية مسرعة صدمتهم من الخلف وفرت، وحاول الأهالي اللحاق بها ولكن لم يستطيعوا، وأستاذة هدى سيدة محترمة ومن أهل البلد المحترمين، وابنتها أيضًا ربنا يرحمهم. ‎

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.