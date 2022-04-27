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دوت الخليج

«الحرية المصرى»: تكليفات الرئيس السيسى تجمع شمل المصريين تحت راية الوطن

وقال أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تشهد انطلاق جمهورية جديدة، تتسع لجميع الآراء والاتجاهات ما دامت تحافظ على الهوية الوطنية وأمن واستقرار الوطن ، وترسخ مبادئ المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين، وترتكز على مبدأ سيادة القانون.

وأضاف الدكتور حسام يونس أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء حوار سياسى وطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة تساهم فى جمع شمل المصريين والقوى السياسية تحت راية الوطن، ومواجهة التحديات التى تهدد أمن واستقرار مؤسسات الدولة الوطنية.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى إلى أن الرئيس حريص على دعم الاقتصاد الوطنى بإعلانه مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية وتعزيز دول القطاع الخاص فى توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، ومشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة المصرية، كما تضمنت التكليفات مساندة القيادة السياسية والدولة للفئات البسيطة بتكليف الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، واستمرار تقديم السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة حتى نهاية العام الجارى.