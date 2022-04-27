/694569/لم-يتحمل-فراقه-توفى-الاب-قبل7-أيام-فلحقه-الابن-حزنا-عليه-بالغربية

شهدت قرية شوني بدائرة مركز طنطا، بمحافظة الغربية، واقعة حزينة حيث لفظ شاب يدعي سعيد المنشاوي في العقد الثالث من العمر أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم حزنا على والده والذي توفي قبل أيام قليلة ليكتبا قصة وفاء اب ونجله بعد مسيرة حياة مشتركة بينهما دامت اكثر من 30 عاما.

دوت الخليج

كان الأب أصيب بوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وتوفي منذ 7 أيام، ولم يكن بيد نجله سوي الدعاء له، أعقبها دخول الشاب في نوبة اكتئاب حاد حزنا على رحيل والدة وتزامنا مع الأزمة الصحية التي يعاني منها الشاب مند فترة حيث كان الشاب يعاني من عدة أمراض مزمنة تاركا خلفة أسرته.

قصة كفاح كبيرة دامت عشرات السنوات

وأكد أهالي القرية أن الأب ونجله يتمتعان بسمعة طيبة بين أهالي القرية وربطتهما قصة كفاح كبيرة دامت عشرات السنوات حيث كانا يتصفان بالطيبة وهدوء الطباع، وعلى مدار تلك الفترة جمعتهم المحبة وإخلاص وبر الإبن لوالدة وخوف الأب على إبنة، وأخذ يبكي بشدة على فراقة حزنا عليه وكان شديد الحزن وفي حالة صعبة وقبل مرور أسبوع على رحيل الأب توفي الإبن ليلحق به ومن المقرر تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر من مسجد الشناوى بقرية شوني بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية.

وقف 9 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 9 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز، خلال 24 ساعة.

وقال اللواء وجدى الجراونى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 9 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.