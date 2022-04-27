/694564/الآن-رابط-الاستعلام-عن-مخالفات-المرور-2022-بالرقم-القومي
يبحث الكثير من المواطنيين وقائدى السيارات عن رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا بالرقم القومى أو رقم السيارة، ولذلك ينشر لكم موقع دوت الخليج الخطوات اللازمة من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومى أو رقم السيارة عبر موقع النيابة العامة دون الحاجة إلى التوجه للوحدات المرورية.
الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 بالرقم القومي أو رقم السيارة
تحرص الحكومة المصرية علىتوفير معظم الخدمات إلكترونيا تسهيلا على المواطنيين وللتخفبف عنهم، بالأضافة إلى حرص الدولة على تخفيف التجمعات فى الأماكن للحفاظ على صحة المواطنين وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، ولذلك تم تخصيص الرابط التالى لتوفير خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا بالرقم القومى أو رقم السيارة للمواطنين، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الضغط على الرابط التالى: https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices
ويمكن للمواطنين من خلال موقع النيابة العامة الاستعلام عن المخالفات المسجلة ودفع المخالفات المرورية إلكترونيا ، بالأضافة إلى أن موقع النيابة العامة يوفر أيضا للمواطنين خدمة التظلم من قيم المخالفات المسجلة.
خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية بالرقم القومى أو رقم السيارة 2022
سوف نوضح لكم الخطوات المتتالية للاستعلام عن المخالفات المرورية برقم لوحة السيارة من خلال موقع النيابة العامة، فيجب على المواطن فى أول خطوة الضعظ على الرابط المخصص لهذا الأمر و الدخول على موقع النيابة العامة، ثم الضعط على الخدمات المرورية واختيار خدمات الاستعلام، وفى الخطوة التالية سوف يوفر لكم الموقع اختيار الاستعلام عن مخالفات السيارة أو مخلفات رخص القيادة.
الاستعلام عن المخالفات المرورية على موقع النيابة العام برقم لوحة السياراة
ويمكن للمواطن فى الخطوة التالية اختيار الاستعلام عن مخالفات السيارة، ثم يجب عليه إدخال رقم لوحة السيارة، ومن ثم سوف تظهر البيانات الخاصة برخصة السيارة وإجمالى المخالفات والغرامات المالية التى يجب على قائد السيارة سدادها.
الاستعلام عن المخالفات المرورية على موقع النيابة العام بالرقم القومى
ويوفر موقع النيابة العامة للمواطنيين فرصة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة باستخدام الرخصة المطورة التى تحتوى على الرقم القومى، فيجب على المواطنيين اختيار الاستعلام عن رخص القيام، ومن ثم إخال البيانات التالية: رقم الرخصة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص، ثم الخطوة الأخيرة وهى الضغط على استعلام.
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