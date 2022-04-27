تعرف على تفاصيل المؤتمر الصحفي لـ«قرعة البطولة الدبلوماسية» بالنادي الأهلي

/694562/تعرف-على-تفاصيل-المؤتمر-الصحفي-لـقرعة-البطولة-الدبلوماسية-بالنادي-الأهلي

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بتفاصيل البطولة الدبلوماسية لكرة القدم، والتي سوف يستضيفها النادي على ملاعبه بفرع الشيخ زايد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأسفرت القرعة عن وقوع كل من ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وفيتنام والأرجنتين ومنظمة الهجرة في المجموعة الأولى، ومصر والمجر وباكستان وتنزانيا و« UNHCR ـ مفوضية اللاجئين» وجامعة الدول العربية في المجموعة الثانية، وماليزيا وفرنسا والدنمارك والنرويج والبرازيل وغانا في المجموعة الثالثة، وإسبانيا وأمريكا وسويسرا والهند و"The g7»، و«ilo منظمة العمل الدولية" في المجموعة الرابعة.

وتنطلق البطولة يوم 13مايو المقبل وتنتهي يوم 28 من الشهر ذاته، ويشارك فيها ٢٤ بعثة دبلوماسية بالقاهرة.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2\3 بمجموع لقاي الذهاب والعودة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1\2، عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء، وحسين الشحات مبعد عرضية من بيرسي تاو، فيما أحرز هدف الرجاء محمد زريدة.

وفي مباراة العودة التي انتهت بالتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

تقدم فريق الرجاء عن طريق فابريس نجوما في الدقيقة 5، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 44.

وشهدت مباراتي الذهاب والعودة إضاعة النادي الأهلي لركلتي جزاء، حي أضاع عمرو السولية في لقاء الذهاب، بينما أضاع علي معلول في لقاء العودة.

الأهلي في نصف النهائي

بهذه النتيجة يصعد النادي الأهلي لمواجهة نادي وفاق سطيف الجزاري بعد أن استطاع هزيمة الترجي التونسي بهدف مقابل لا شيئ، في مباراتي الذهاب والعودة.

حيث انتهت مباراة الذهاب في الجزائر بين وفاق سطيف والترجي بالتعادل السلبي، لكن نجح الفريق الجزائري في خطف بطاقة التأهل من ملعب رادس بتونس، بعد الفوز بهدف دون رد.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ، محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ، أليو ديانج ، حمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ، بيرسي تاو.