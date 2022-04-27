السفيرة المصرية في بورت لويس تلتقي وزير الخارجية الموريشي

التقت السفيرة د. علياء سمير برهان، سفيرة جمهورية مصر العربية في بورت لويس، Alan Ganoo وزير الخارجية الموريشي ووزير النقل البري، حيث تم مناقشة العلاقات الثنائية المصرية الموريشية وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، ولاسيّما في قطاع الصحة والسياحة وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

هذا، وأشارت السفيرة إلى حرص مصر على مواصلة التعاون بين البلديّن في مختلف المجالات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة، منوهة في هذا الصدد بدور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تطوير ودعم أطر التعاون بين الجانبين.