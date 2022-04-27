ايقاف قطارات vip بمحطة طنطا وتعديل ميعاد قطار586 الاسكندرية...

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتبارا من يوم 2/5/2022 ايقاف قطارات( 917، 904، 927 ) القاهرة / الاسكندرية والعكس vip بمحطة طنطا كتجربة لمدة شهر وتعديل ميعاد (923) القاهرة / الاسكندرية كالجداول المرفقة . كما تعلن الهيئة أنه إعتبارا من 9/5/2022 تعديل ميعاد قطاري (586 )سياحي الاسكندرية / المنصورة و (65) ركاب طنطا / المنصورة كالجداول المرفقة . والهيئة تسعي دائما للعمل علي راحة جمهور الركاب

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