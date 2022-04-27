وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس...

استعراض الميكنة المتكاملة للمحطات الذكية والتكامل بين نظام حجز تذاكر السكك الحديدية الجديد والقديم والبوابات الالكترونية

سرعة الانتهاء من عمل تذكرة موحدة لكافة وسائل المواصلات المتواجدة بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية تزامنا مع افتتاح القطار الكهربائي الخفيف LRT كأول محطة تبادلية في مصر يطبق عليها هذا النظام

ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير – وزير النقل اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس أي تي) حيث تم خلال الاجتماع المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و القوائم المالية للشركة و عرض تقرير مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالي، بالإضافة إلى عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن مراجعة القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2021 وحيث حققت الشركة ارباحاً خلال عام 2021 مقدراها 15 مليون جنيه مقابل 12.6 مليون جنيه خلال عام 2020

وخلال الاجتماع استعرض رئيس الشركة المهندس خالد عطية الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها مثل الميكنة المتكاملة للمحطات الذكية (عدلي منصور ومحطة قطارات صعيد مصر وبدر) ومشروعات ميكنة المزلقانات ومشروع ربط نظام حجز التذاكر الجديد والقديم بالبوابات الالكترونية للمحطات الرئيسية بالسكك الحديدية التي تركيب البوابات بها كمرحلة اواى وهي محطات رمسيس والجيزة وسيدي جابر ومصر بالاسكندرية ودمنهور وكذلك ميكنة بوابات الدخول والخروج والموازين بميناء الاسكندريه ضمن تطبيقات الميناء الذكي وميكنة نظام الاشارات بخط القاهرة السويس وميكنة 30 محطة سكة حديد ضمن الخطة الشامة لوزارة النقل لتطوير وميكنة كافة محطات السكك الحديدية وكذلك مشروع ميكنة عدد من محطات التحصيل التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري مثل محطة تحصيل البغدادي الجاري بالإضافه إلى إداره الأصول لعدد من المؤسسات كما اكد رئيس الشركو على تركيب ماكينات TVM لحجز التذاكر بمحطة دمهور للسكك الحديدية مكوناتها محلية بنسبة 95 % وكذلك اتاحة الواي فاي WI-Fi المجاني بالمحطة

وأشاد وزير النقل بالجهود التي بذلها رئيس واعضاء مجلس الادارة وكافة العاملين بالشركة خلال الفترة الماضية للنهوض بالشركة وتقديم خدمات متميزة في مجال تكنولوجيا معلومات النقل سواء لبعض الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل او بعض المؤسسات والشركات الاخرى الغير تابعة والمتعاقدة مع الشركة لتنفيذ مشروعاتها في هذا المجال .كما اكد الوزير على ضرورة التكامل بين نظام الحجز الجديد والقديم مع بوباات الدخول والخروج بالمحطات مع ضرورة ان يتم عمل تذكرة موحدة لكافة وسائل النقل المتوجدة بمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية وهي ( القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث للمترو – خط سكة حديد القاهرة السويس – اتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري – اتوبيسات السوبرجيت ) وذلك تزامنا مع افتتاح القطار الكهربائي الخفيف LRT في موعده المحدد وكذلك وجود تذكرة موحدة في محطة امبابة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ومحطة توبيسات BRT الجاري انشائها على الطريق الدائري في نفس المنطقة لتسهيل حركة تنقل المواطنين وذلك ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل بإصدار تذكرة موحدة لكافة وسائل المواصلات في مصر

كما وجه الوزير بالتركيز خلال الفترة المقبلة على قيام الشركة بسرعة نهو هذه المشروعات وزيادة نسبة المكون المحلي بها خاصة مع أهميتها في تقديم خدمة مميزة للمواطنين مع ضرورة التوسع في نشاط الشركة بأن يمتد الى كافة هيئات وزارة النقل العشرة وشركاتها التابعة وليس هيئة السكك الحديدية بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون مع الموسسات والهيئات الأخرى في الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات.