«القومى للحوكمة» وجامعة بورسعيد يتعاونان فى التطوير وتنمية القدرات (صور)

جدة - نرمين السيد - وقع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - وجامعة بورسعيد، اتفاقية تعاون مشترك، عبر الفيديو كونفرانس، فى مجالات الحوكمة والتطوير، وإعادة الهيكلة الإدارية، وتنمية القدرات البشرية، والدراسات البحثية، والفعاليات العلمية، وغير ذلك من المجالات ذات الاهتمام المشترك.





وصرحت المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة شريفة شريف - التى مثلت المعهد فى التوقيع - بأن اتفاقية التعاون تشمل مجموعة من المجالات والأنشطة، منها: إعداد وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية والبحثية بهدف إحداث نقلة نوعية فى الأداء الجامعى، ورفع وعى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن أسس الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف أهمية التدريب وبناء القدرات من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتى تساعد فى تحسين الأداء، مشيرة إلى أن رؤية المعهد تتمثل فى أن یصبح مركز التمیز المركز الرائد فى تقدیم الاستشارات والأبحاث والتدریب فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا.

واستعرضت شريف ما يقدمه المعهد من برامج تدريبية مختلفة على المستويين الوطنى والإفريقى، والتعاون مع المؤسسات والجامعات الدولية وشركاء التعاون فى تقديم مجموعة من البرامج المتنوعة.

وأكد الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، الذى مثل الجامعة فى التوقيع، أهمية التعاون مع المعهد لما له من مردود مهم فى إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 عن طريق تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية لطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى، وأيضا تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل فى الموضوعات المستهدفة ووضع الأطر والسياسات لنظام حوكمة إدارية للجامعة، والتعاون المشترك فى تصميم وتنفيذ برامج دراسات عليا مهنية هادفة.