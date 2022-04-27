جدة - نرمين السيد - حيث تم مناقشة العلاقات الثنائية المصرية الموريشية وأهمية تعزيزها فى مختلف المجالات، ولاسيّما فى قطاع الصحة والسياحة وزيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين. هذا، وأشارت السفيرة إلى حرص مصر على مواصلة التعاون بين البلديّن فى مختلف المجالات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة، منوهة فى هذا الصدد بدور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى تطوير ودعم أطر التعاون بين الجانبين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفيرة المصرية فى بورت لويس تلتقى وزير الخارجية الموريشى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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