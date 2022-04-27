/694567/Etisalat-Misr-اتصالات-مصر--سجل-أكواد-باقات-اتصالات-إنترنت-سريعة

Etisalat Misr اتصالات مصر توفر أكواد الباقات. خاصة أن الأكود هي أسرع وسيلة يتم التعامل بها في العالم الرقمي. ويتساءل الكثيرون طول الوقت على أكواد باقات اتصالات إنترنت للشحن والاستمتاع وهو ما يقدمه دوت الخليج في السطور التالية بأرخص الباقات.

أكواد باقات اتصالات إنترنت - كود باقة نت 10 جنيه ( *556*112# ). - كود باقة نت 15 ( *556*1133# ). - كود باقة نت 25 ( *556*11344#). - كود باقة نت 50 حنيه (*556*11345#).

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