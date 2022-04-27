/694566/توريد-693-طن-قمح-منذ-بدء-موسم-الحصاد-بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير التسهيلات والتيسيرات للمزارعين مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحفيز المزارعين والموردين لافتًا إلى استلام الأقماح من المزارعين بسعر 885 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام حسب درجة النقاء والفرز وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح حتى انتهاء من موسم التوريد فى 30 أغسطس 2022.

دوت الخليج

وأكد محافظ أسيوط على زيادة محصول القمح المحلي المورد لـ 30 شونة وصومعة وهنجر بمراكز وقرى المحافظة إلى 693طن و92 كيلو منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن وذلك بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التموين والجهات المعنية وتحت إشراف اللجنة العليا.

230 ألف فدان قمح

وأضاف محافظ أسيوط ـ خلال تصريحات صحفية له اليوم أنه يتابع بصفة يومية أعمال حصاد القمح سواء من خلال جولاته الدورية وتفقده لعملية الحصاد ولبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن فضلًا عن تكليفه لمسئولي الزراعة والتموين ورؤساء المراكز والقرى بمتابعة عملية تسليم الأقماح والاطمئنان على تذليل كافة العقبات وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة.

وأشار سعد إلى التنسيق مع مسئولى البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الأقماح المحلية وفقا للكميات التي اعلنتها وزارتي الزراعة والتموين موضحًا أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح نحو 403 ألف طن من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغ مساحتها 230 ألف فدان بمتوسط انتاجية 18 أردب للفدان.

توريد محصول القمح

وأضافت هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن عملية تسليم محصول القمح تتم بانتظام وفي سهولة ويسر دون أي شكاوى حتى الآن منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول خاصة مع المحفزات والتسهيلات التي أقرتها الدولة لتحفيز المزارعين.

ولفت إلى العمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن تنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز حرصًا على عدم انتظار الموردين لفترات طويلة مشيرة إلى تشكيل لجنة بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد حتى نصل إلى الكمية المستهدفة التي تبلغ 403 آلاف طن قمح لموسم 2022.