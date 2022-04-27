بتكلفة 5 ملايين جنيه.. محافظ الإسكندرية يكلف برصف 25 طريقاً بحي الجمرك

/694558/بتكلفة-5-ملايين-جنيه-محافظ-الإسكندرية-يكلف-برصف-25-طريقا-بحي-الجمرك

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة برصف الطرق فى المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزوارها.

دوت الخليج

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا دوت الخليج.

استجاب لمطالب حي الجمرك

وأوضح الشريف أنه استجابة لمطالب أهالى حى الجمرك؛ تم إدراج 25 شارعا من شوارع حى الجمرك ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام، وقد تم تخصيص نحو 5 ملايين جنيه من ميزانية الخطة الاستثمارية لرصف الشوارع بالحي، هذا بالإضافة إلى أعمال إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من مشروعات الغاز والكهرباء والمياه بالشوارع، و ترميم الحفر والمتهالك من الأسفلت.

تم البدء فى أعمال الرصف بشوارع منطقة الترسانة

ومن جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود، إلى انه تم البدء فى أعمال الرصف بشوارع منطقة الترسانة وهى شارع ابن زولاق و شارع الطرودى و ابن سليمان ،و حارة مكى و حارة عبدالوهاب، مضيفة بأنه تم البدء فى كشط شارع محمود عباس العقاد "البوسطة القديمة"، وكذا شارع السبع بنات، أما عن إعادة الشئ لاصله عقب الانتهاء من مشروعات المرافق العامة، افادت مدير مديرة الطرق أنه يتم حاليا إعادة الشيء لاصلة بشوارع فرنسا، والشمرلي، والحلواني.