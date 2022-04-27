/694557/النائب-أشرف-أمين-قرارات-السيسي-بحفل-إفطار-الأسرة-المصرية-خارطة-طريق-للجمهورية-الجديدة

أشاد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا أن قرارات الرئيس تميزت بالتنوع والشمولية، كما كانت بمثابة خارطة طريق للجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

النائب أشرف أمين: قرارات السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية خارطة طريق للجمهورية الجديدة

وأوضح أمين في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي اتخذ قرارات اقتصادية تمثلت في تكليفات للحكومة بشأن التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتقديم الدعم لمزارعي القمح في مصر وسبل وتوطين الصناعات الوطنية، فضلا عن دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وأضاف النائب، أن هذه التكليفات الاقتصادية تدعم المواطن محدودي الدخل والفلاحين والقطاع الخاص من ناحية، كما تحقق التنمية الشاملة والاكتفاء الذاتي من ناحية آخرى، الأمر الذي يحقق في النهاية مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القرارات شملت أيضا دعم ملف حقوق الإنسان والحوار السياسي بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، فضلا عن تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها.

وطالب النائب أشرف أمين، الحكومة والجهات المعنية بضرورة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة، موجها التحية للقيادة السياسية على مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجهها الدولة والعمل على سرعة حلها بمثل هذه القرارات.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، مساء أمس الثلاثاء، بمشاركة الرئيس السيسي، صدور عدد من القرارات الرئاسية والتكليفات للحكومة بشأن التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتقديم الدعم لمزارعي القمح في مصر وسبل وتوطين الصناعات الوطنية.