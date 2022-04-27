/694555/أسعار-خطوط-Vodafone- فودافون-2022-والفرق-بين-المميز-والعادي

يوميًا يتساءل الكثيرون عن أسعار خطوط Vodafone فودافون 2022 والأوراق المطلوبة للشراء خاصة بعد أن لاسيما بعد أن زادت فودافون نتيجة جمعهاالهيئة الوطنية للاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة الاتصالات ضريبة التنمي، الذي أدي إلى زيادة سعر الخط من أربعة إلى خمسة أضعاف، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عنأسعار خطوط Vodafone فودافون 2022 والفرق بين المميز والعادي.

سعر خط Vodafone فودافون يبلغ سعر خط فودافون الجديد 2022 حوالى 85 جنيهًا ، باستثناء الاعتمادات أو الحزم.. أما الخط الجديد من نظام الفاتورة، فيصل سعره إلى 200 جنيه. أسعار خطوط Vodafone فودافون 2022 خط فودافون برقم عادي مع باقة صغيرة بقيمة 100 جنيه. خط فودافون رقم متميز مع باقة متوسطة بقيمة 250 جنيه. خط فوادفون برقم مميز وخدمات متنوعة لرجال الأعمال والشركات بقيمة 600 جنيه.

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