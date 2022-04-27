/694554/النائب-مجدى-ملك-الحكومة-المصرية-خلال-السنوات-القادمة-يجب-أن-تبنى-خطط-تتوافق-مع-مقومات-الدولة

قال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، فى حفل إفطار الأسرة المصرية، بمثابة خارطة طريق لعمل الحكومة المصرية خلال السنوات القادمة يجب أن تبنى عليها خطط تتوافق مع مقومات الدولة واحتياجاتها للنهوض بملف الاقتصاد لمواجهة الأزمة العالمية التى تأثرت بها الدولة المصرية نتيجه تراجع الإنتاج.

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