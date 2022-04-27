حُسن الخاتمة.. في رمضان وفاة شاب أثناء الصلاة بالغربية

/694553/حسن-الخاتمة-في-رمضان-وفاة-شاب-أثناء-الصلاة-بالغربية

خيم الحزن على قرية شوني التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية عقب وفاة شاب في العقد الثالث من العمر أثناء أداء صلاة العشاء داخل مسجد الشناوى التابع للقرية وكان بوفاته صدمة كبيرة لأهالى القرية حيث سقط الشاب أثناء الركعة الثانية مغشيا عليه وتوفى فى الحال وكانت حسن الخاتمة له.

دوت الخليج

وفى دقائق معدودة التف المصلون حول الشاب سعيد محمد فليفل مسرعين به إلى مستشفى الجامعة وهناك كانت الصدمة الكبيرة حيث توفى الشاب غير مصدقين ما حدث فى دقائق قليلة وأقيمت للشاب جنازة مهيبة مساء أمس وسط بكاء اهل القرية عليه لشدة حبهم للشاب الوحيد لوالديه والذى يداوم على أداء الصلوات الخمس فى المسجد.

سعيد فليفل كان شابا تقيا محبوبا من الجميع

وأكد أهالي القرية أن الشاب سعيد فليفل كان شابا تقيا محبوبا من الجميع من أهالى قريته يشهد له الجميع بأخلاقه الرفيعة وكان شابا مكافحا وكانت حسن الخاتمة للشاب فى صلاة العشاء وسقط أثناء الصلاة بعد أن وافته المنية لتبكى عليه بلدة بأكملها تتعدى الـ 50 الف نسمة وكان الأمر صعب للغاية على أسرته .

وقف 9 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية

وفى سياق اخر، تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 9 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز، خلال 24 ساعة.

تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص وإزالة الشدات

وقال اللواء وجدى الجراونى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 9 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.