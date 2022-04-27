/694561/الرئيس-السيسي-يقررتفعيل-لجنة-العفو-الرئاسي-ونواب--خطوة-أساسية-في-بناء-الدولة-الجديدة-ويؤكدون-علامة-فارقة--في-مسار-التنمية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي كان قد تم تشكيلها في المؤتمر الوطني للشباب، مؤكدا أن اللجنة ستوسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة في الدولة.

دوت الخليج

النائب أيمن أبو العلا: قرار عودة لجنة العفو الرئاسي للعمل جاء في وقته وننتظر حوار وطني بدون تمييز أو إقصاء

وفي هذا الإطار وصف الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس السيسي اليوم خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بالهامة والمبشرة ، مشيرًا إلى أنها تكشف عن إرادة وطنية حقيقية للإصلاح وإيمان وقبول بالتعددية السياسية والرأي والرأي الأخر.

وأكد أبو العلا أن تكليف الرئيس بإدارة حوار وطني بين القوى السياسية والتشديد على أن يكون هذا الحوار بدون تمييز أو إستثناء او إقصاء، خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف في الرأي للوطن قضية.

وأوضح أبو العلا أن قرار إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي جاء في وقته ومن المنتظر أن يسفر عن تسوية وضع السجناء وإنهاء معاناة أسرهم ، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز قرارات الرئيس أنها جاءت نتيجة إرادة وطنية حقيقية لا تقبل الإملاءات الخارجية.

النائب محمد سلطان: قرار عودة لجنة العفو الرئاسي للعمل خطوة أساسية في بناء الدولة الجديدة

أشاد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أصدرها مساء أمس، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، قائلا: جاءت في توقيت مهم، خطوة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد سلطان، أن قرار الرئيس السيسي بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي جاء في وقته، ويعد خطوة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، مضيفا: جميع القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي عبرت عن تطلعات الشعب المصري .

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان: تكليف الرئيس السيسي، بإدارة حوار وطني بين القوى السياسية والتأكيد على أن يكون هذا الحوار بدون تمييز أو إستثناء أو إقصاء، يعد في غاية الأهمية، لمساعدته علي تحديد أولويات العمل الوطني، وأن الجمهورية الجديدة تقبل الجميع.

وأكد سلطان، أن دعوة الرئيس السيسي لحوار وطني يسع للجميع، يعكس حرص القيادة السياسية علي مشاركة كافة فئات المجتمع، لأن المشاركة والحوار أحد الطرق الناجحة للتغلب علي التحديات والعقبات، لافتا أن ذلك يأكد الشفافية والمصارحة التي وضعها الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم.

النائب محمد عبدالعزيز يشيد بقرار الرئيس السيسي بتفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نطاق عملها

ثمن النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أعلنها في حفل إفطار الأسرة المصرية، وضمت هذه القرارات عقد حوار سياسي بين كل مكونات الطيف السياسي المصري لبحث أولويات العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة، وخطوات الإصلاح السياسي المنتظر وآليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف عبدالعزيز: كأول الخطوات في هذا الطريق فقد تم تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب، وكذلك إعادة تشكيلها لتشمل (محمد عبد العزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبوعيطة) وتبدأ اللجنة في تلقي أسماء الشباب المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن تقدم قائمة جديدة للعفو خلال فترة قريبة.

طارق الخولي: الافراج عن 41 شخص يمهد لعودة لجنة العفو الرئاسي لخروج مجموعات أخرى قريبا

تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قررات العفو الرئاسي التي تم اتخاذها اليوم ، منوها انها تأتي في اطار استخدامه لصلاحيات الدستور في اتخذا قرارات العفو الرئاسي.

وتابع النائب طارق الخولي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية تقديم الاعلامي عمرو اديب المذاع على قناة ام بي سي مصر، أن الإفراج عن 41 شخصا من المحبوسين وادخال السرور عليهم وأسرهم، يأتي تمهيدا لعودة لجنة العفو الرئاسي، حيث سيتم توسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين.

واستطرد النائب طارق الخولي أن قرارت العفو يتم تحديدها وفقا لمعيارين اساسين في فحص جرائم المحبوسين ، وهي ارتكاب أعمال عنف والانضمام لجماعة إرهابية من قبلهم.

واكمل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ان الافراج عن الـ 41 شخص سيأتي وراها مجموعات أخرى أيضا ليتم الافراج عنها وذلك عندما تعود لجنة العفو الرئاسي:" معقبا عودة لجنة العفو ستؤدي الى خروج مجموعات الفترة القادمة ".

ونوه النائب طارق الخولي عذو لجنة العفو الرئاسي أن الرئيس السيسي أطلق حوار سياسي الفترة الماضية في إطار بناء الجمهورية الجديدة ، من اجل عمل انخراط سياسي بين الجميع . وأكمل الخولي أنه سيكون هناك مزيد من الدعم للملف الخقوقي، مشي ا إلى أن خروج اي شاب من خلف القضبان يضمن الارتياح في المجتمع ، مضيفا:" عودة شخص إلى أسرته يعطيه فرصه للحياة مرة أخرى وهذا الأمر يدل على إرادة الدولة الحرة بقيادتها السياسية".