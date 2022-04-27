وزير التعليم العالي يُعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين نواب رؤساء جامعات وعمداء...

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين نواب رؤساء جامعات وعمداء كليات جُدد. وجاءت التعيينات على النحو التالي: • د.علي حسين عطا محمود نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب. • د.أحمد محمد أحمد حسن بخيت عميدًا لكلية الهندسة بجامعة بني سويف. • د.عبير سعد زغلول محمد عيسوي عميدًا لكلية التمريض جامعة القاهرة. • د.جالة محمود عبدالشافي العزب عميدًا للمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة. • د.محمود إبراهيم الدسوقي محمود المتبولي عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة دمياط.

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