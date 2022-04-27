جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن: "يصادف اليوم 100 عام من العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر.. بمناسبة الذكرى المئوية لشراكتنا الاستراتيجية، أهديت وزير الخارجية سامح شكرى برقيات منذ عام 1922 لتهنئة مصر باستقلالها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محطات فى مئوية العلاقات «المصرية- الأمريكية» (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.