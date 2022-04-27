عاجل- تذكرة موحدة.. بيان من النقل بشأن المواصلات فى «إمبابة وعدلى منصور»

جدة - نرمين السيد - تم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة وعرض تقرير مراقب حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالى، بالإضافة إلى عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجى عن مراجعة القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 /12 /2021، حيث حققت الشركة أرباحا خلال عام 2021 مقدارها 15 مليون جنيه مقابل 12.6 مليون جنيه خلال عام 2020.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس الشركة المهندس خالد عطية الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها مثل الميكنة المتكاملة للمحطات الذكية (عدلى منصور ومحطة قطارات صعيد مصر وبدر) ومشروعات ميكنة المزلقانات ومشروع ربط نظام حجز التذاكر الجديد والقديم بالبوابات الالكترونية للمحطات الرئيسية بالسكك الحديدية التى يتم تركيب البوابات بها كمرحلة أولى، وهى محطات رمسيس والجيزة وسيدى جابر ومصر بالاسكندرية ودمنهور.

وكذلك ميكنة بوابات الدخول والخروج والموازين بميناء الإسكندرية ضمن تطبيقات الميناء الذكى وميكنة نظام الإشارات بخط القاهرة السويس وميكنة 30 محطة سكة حديد ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير وميكنة كافة محطات السكك الحديدية وكذلك مشروع ميكنة عدد من محطات التحصيل التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى مثل محطة تحصيل البغدادى الجارى بالإضافة إلى إدارة الأصول لعدد من المؤسسات.

كما أكد رئيس الشركة على تركيب ماكينات TVM لحجز التذاكر بمحطة دمنهور للسكك الحديدية مكوناتها محلية بنسبة 95 % وكذلك إتاحة الواى فاى WI-Fi المجانى بالمحطة.

وأشاد وزير النقل بالجهود التى بذلها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة خلال الفترة الماضية؛ للنهوض بالشركة وتقديم خدمات متميزة فى مجال تكنولوجيا معلومات النقل سواء لبعض الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل أو بعض المؤسسات والشركات الأخرى غير التابعة والمتعاقدة مع الشركة لتنفيذ مشروعاتها فى هذا المجال.

كما أكد الوزير ضرورة التكامل بين نظام الحجز الجديد والقديم مع بوابات الدخول والخروج بالمحطات مع ضرورة أن يتم عمل تذكرة موحدة لوسائل النقل المتواجدة بمحطة عدلى منصور المركزية التبادلية وهى (القطار الكهربائى الخفيف LRT – الخط الثالث للمترو – خط سكة حديد القاهرة السويس – أتوبيسات BRT التى سيتم تسييرها على الطريق الدائرى – أتوبيسات السوبرجيت)، تزامنا مع افتتاح القطار الكهربائى الخفيف LRT فى موعده المحدد وكذلك وجود تذكرة موحدة فى محطة إمبابة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو ومحطة أتوبيسات BRT الجارى إنشاؤها على الطريق الدائرى فى نفس المنطقة؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل بإصدار تذكرة موحدة لجميع وسائل المواصلات فى مصر.

كما وجه الوزير بالتركيز خلال الفترة المقبلة على قيام الشركة بسرعة نهو هذه المشروعات وزيادة نسبة المكون المحلى بها خاصة مع أهميتها فى تقديم خدمة مميزة للمواطنين مع ضرورة التوسع فى نشاط الشركة بأن يمتد إلى جميع هيئات وزارة النقل العشرة وشركاتها التابعة وليس هيئة السكك الحديدية، بالإضافة إلى توسيع دائرة التعاون مع المؤسسات والهيئات الأخرى فى الدولة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.