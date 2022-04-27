سلطانهم ظهر بجوار الرئيس السيسى فى الحسين.. من هم البُهرة؟ (فيديوجراف)

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم، مسجد الحسين، بعد أعمال التجديد الشاملة له.. إذ ظهر سلطان طائفة البُهرة بجوار الرئيس السيسى فى الحسين، فمن هذه الطائفة؟
تُعد واحدة من أشهر الطوائف الإسلامية ويوجد عدد من أتباعها فى مصر، فهى إحدى الطوائف التى انتصرت للمستعلى الفاطمى بعد وفاة الخليفة المستنصر.
ويعترفون أصحاب طائفة البُهرة بالإمام «المستعلى» ومن بعده «الآمر» ثم ابنه «الطيب»، وعملوا بالتجارة فوصلوا إلى الهند واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا، وعرفوا بـ«البهرة» وهو لفظ هندى قديم يعنى «التاجر».
وتنقسم طائفة البهرة إلى فرقتين هما «البهرة الداوودية» و«البهرة السليمانية»، الأولى نسبة إلى قطب شاه داود وينتشرون فى الهند وباكستان، والثانية نسبة إلى سليمان بن حسن وهؤلاء مركزهم فى اليمن.
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