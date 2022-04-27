/694551/المصري-الديموقراطي-ضم-حفل-إفطار-الأسرة-المصرية-لأطياف-متنوعة-يعد-بداية-حقيقية-لفتح-المجال-السياسي

صرح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، أن حفل إفطار الأسرة المصرية أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ضم أطياف متنوعة و عدد من الشخصيات البارزة من المعارضة المصرية، وهو ما نود أن يكون بداية حقيقية لفتح المجال السياسي و وضع المعارضة في مكانها الصحيح في الحياة السياسية.

دوت الخليج

المصري الديموقراطي: ضم حفل إفطار الأسرة المصرية لأطياف متنوعة هو بداية حقيقية لفتح المجال السياسي

ورحب زهران كذلك بالحوار السياسي الذي دعى إليه الرئيس مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، و اعتبر انه خطوة نحو ما طالبنا ونطالب به دوما من ضرورة الاستماع لجميع الآراء، واتاحة الفرصة للمشاركة في صناعة قرارات نتحمل نتائجها جميعا.

كما رحب زهران بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي و توسيع قاعدة عملها، و طالب أن يترتب على ذلك اصدار عفو يشمل جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي وأن يتم ذلك في اتجاه ضرورة الحد من استخدام العقوبات السالبة للحرية و تعديل القوانين الخاصة بالحبس الاحتياطي، وعدم استخدامه كعقوبة بحيث تصبح الحرية حق لمن لم يرتكب جريمة ولم يتورط في عمل ارهابي بالتنفيذ أو التحريض .