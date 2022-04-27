/694548/مصرع-شخصين-وإصابة-آخر-بالطريق-الإقليمي-القاهرة-بلبيس

لقى شخصين مصرعهما وأصيب آخر بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكى برصيف، على الطريق الإقليمى العاصمة الإدارية في اتجاه مدينة بدر، وتم نقل المصاب و الجثتين إلى مستشفى بلبيس المركزى.

دوت الخليج

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول مصاب وجثتين، إثر حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف بالطريق الاقليمى العاصمة الإدارية اتجاه بدر، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصاب.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة، تم رفع أثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

قواعد المرور

مادة ( 2)

على كل مستعمل للطريق أن يراعى فى مسلكه بذل أقصى عناية وإلتزام الحذر والإحتياط اللازمين ، وألا يؤدى مسلكه إلى الإضرار بالغير أو تعريضه للخطر ، أو أن تترتب عليه إعاقة الغير أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه

مادة ( 3)

يحظر ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطريق أو يسبب خطرا لمستعمليها كالأتربة والحجارة ومواد البناء وغيرها ، كما يجب الإمتناع عن فعل كل ما يؤدى إلى قذارة الطريق .

ولا يجوز وضع أشياء فى الطريق أو تركها فيه إذا ترتب على ذلك تعريض المرور للخطر أو إعاقته وعلى المسئول إزالة المخالفة فورا ، وعليه حتى يتم ذلك أن يضع علامة التحذير والتنبيه اللازمة ، وعند الضرورة وضع نور أحمر عليها .

ولا يجوز شغل الطريق أو أى جزء من أجزائه أو أرصفته بأى وجه من الوجوه مما يعوق إستعمال الطريق أو سير المشاة .

وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم الحصول على موافقة قسم المرور المختص قبل البدء فى إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا أو مصابيح تشع ضوءا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق . وعلى قسم المرور المختص التأكد قبل منح التصريح بالعمل من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة .

مادة ( 4)

على كل قائد مركبة قبل تحركها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير بدون وجود خطر عليها من ذلك أو نشوء خطر منها على الغير وهو مسئول عن إستيفاء المركبة لكافة الشروط التى يتطلبها القانون واللوائح وعلى توافر هذه الشروط فى الركاب والحمولة كذلك . ويلزم قائد المركبة ومن يركب بجواره أثناء السير بإستخدام حزام الأمان ، كما يلزم مستخدم الدراجة النارية أثناء السير بإرتداء غطاء الرأس الواقى وكذلك عدم إستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .

مادة ( 5)

قائد المركبة مسئول عن عدم وجود ما يعوق رؤيته بسبب جلوس أحد فى المركبة أو بسبب حمولتها أو حالتها أو إضافة ملصقات أو معلقات أو غيرهما ويلتزم بعدم جلوس الأطفال حتى سن سبع سنوات بالمقاعد الأمامية ، وبأن تكون جميع الأنوار اللازم وجودها فى المركبة موجودة بها فعلا وصالحة دائما للإستعمال.

مادة ( 6)

إذا طرأت أثناء سير المركبة عيوب من شأنها أن تؤثر على أمن المرور وسيولته فعلى قائدها أن يسحبها من المرور من أقصر طريق وفى أسرع وقت ممكن.